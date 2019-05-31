سكاكا 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء غد السبت بعد صلاة التراويح بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا الحفل الختامي وتسليم جوائز الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها الأولى حققت نجاحاً كبيراً من خلال المتنافسين للفوز بإحدى مسارات الجائزة الستة وتبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف ريال ، حيث شهدت تنافسا بين المشاركين من مدن ومحافظات منطقة الجوف .وبين الدكتور الحميد أن نتائج المنافسات وإعلان الفائزين في مسارات المسابقة سيُعلن عنه غداً السبت بعد أن تم الانتهاء من الفرز النهائي من قبل لجان التحكيم، مشيراً إلى أن المنافسات استمرت لثلاثة أيام من قبل الشباب حتى سن 24 عاماً ، متمنياً للجميع التوفيق وموجهاً الدعوة للجميع لحضور حفل التكريم وتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل.وأعرب الدكتور الحميد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لحفظة كتاب الله عز وجل، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه, منوهاً بجهود اللجان التي عملت خلال مراحل المسابقة بما فيها لجان التحكيم .//انتهى//22:34ت م0143