الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسشارك منسوبو الهيئة العامة للترفيه في مبادرة "اصنع بسمة"، التي تم تنظيمها في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض مع جمعية "إنسان" بصحبة 30 طفلاً من أطفال الجمعية.وعبّر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه عن اعتزازه بهذه المبادرة التي جاءت لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال قبل بداية عيد الفطر, مشيراً إلى أن الهيئة تدعم المبادرات التي تعزز الشراكة المجتمعية.ووُزعت الهدايا المتنوعة خلال المبادرة التي اشتملت على خيارات تلبي رغبات جميع الأطفال أثناء المناسبة، وسط تفاعلٍ رائع من موظفي وموظفات الهيئة في أجواء مرحة اختلطت فيها ألوان البالونات الزاهية وعلب الهدايا المغلفة بحب مع ابتسامات الأطفال وفرحتهم.//انتهى //22:53ت م0145