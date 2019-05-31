الحُرّث 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحُرّث بجازان اليوم، مبالغ زكوات الأموال، التي بلغت 656000 ريال، بحسابات الأسر المسجلة بالجمعية، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد هزازي، أن الإيداع شمل حسابات ٨٣٣ من الأيتام والأسر المسجلة بالجمعية، مبيناً أن ذلك يأتي امتداداً للأعمال الخيرية التي تنفذها الجمعية.// انتهى //23:37ت م0151