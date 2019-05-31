عنيزة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسزار محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم مساء أمس مهرجان ليالي رمضان بساحة السوق المركزي بالمحافظة.واطلع المحافظ على أجنحة وأركان المهرجان التي اشتملت على الأركان التوعوية و الأسر المنتجة وجناح بلدية عنيزة و الفعاليات الشعبية، مستمعاً لشرح من أمين لجنة التنمية السياحية المشرف العام على المهرجان يوسف الوهيب.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة قدم من خلاله المشرف على المهرجان شكره للمحافظ على المتابعة والدعم ، لافتاً النظر إلى أن فريق الإحصاء سجل معدل زوار يومي للمهرجان فاق 9000 زائر.كما كرم المحافظ السليم فريق العمل وشركاء التنظيم والداعمين، معبراً عن سعادته بأهداف المهرجان التي تحققت، مشيداً بجهود القائمين على المهرجان، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس للمهرجان.// انتهى //23:53ت م0155