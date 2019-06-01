الأمم المتحدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأقر مجلس الأمن الدولي اليوم، بالإجماع، تجديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) لمدة عام.وقال نائب السفير الصومالي لدى الأمم المتحدة محمد ربيع يوسف أمام المجلس إن الجميع يدرك أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا يمكنها البقاء في الصومال إلى الأبد، مشدداً على أن أي سحب للبعثة يجب أن يتم بعد إجراء تقييم شامل للظروف على الأرض.من جانب آخر, رحب المجلس بتعيين جيمس سوان من الولايات المتحدة الأميركية، ممثلا خاصا جديدا للصومال ورئيسا للبعثة الأممية لتقديم المساعدة إلى الصومال، خلفا للممثل السابق نيكولاس هايسوم، من جنوب أفريقيا.// انتهى //01:26ت م0162