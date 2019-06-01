ينبع 26 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019 م واستواصل محافظة ينبع عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال تكليف عدد من موظفي المحافظة بأقسام الحقوق العامة والخاصة والشئون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات من أجل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها. من جهة أخرى سيؤدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير بينبع وبعد الصلاة سيستقبل المهنئين بالعيد في صالة الضيافة بالمحافظة من مسئولين ومشائخ ووجهاء وأعيان وأهالي.// انتهى //05:05ت م0216