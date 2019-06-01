جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسغادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جدة اليوم ، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدتا بمكة المكرمة.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي , وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //05:17ت م0217