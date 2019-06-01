الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان: نأمل أن تحقق القمة ما نصبو إليه من عزة وتقدم.. التطرف والإرهاب.. أخطر آفات الأمة الإسلاميةالملك مغردًا: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانيةخادم الحرمين يلتقي رئيسي مصر والسنغالولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول الإسلاميـةالمؤتمر أكد التزامه بغايات وأهداف ميثاق المنظمة لما فيه خدمة الإسلام.. قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبلالقادة العرب: إدانة السلوك الإيراني في المنطقة والإرهاب الحوثيالقمة الخليجية الطارئة تؤكد على وحدة الصف وترفض انتهاكات الحوثينجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين.. المملكة وعلاقاتها كتاب مفتوح ونهجها واضح وصريحفرصة أخيرة لخامنئي لتجنيب بلاده والمنطقة ويلات الحرب.. رسالة عاجلة من مكة: الحرب والسلام بيد إيراند. السديس: وثيقة مكة المكرمة إرساء لمنهج الوسطية والاعتدالبندر بن عبدالله: ولي العهد حقّـق خطوات إصلاحية واسعة في جميع المجالاتمحمد بن سلمان.. قارئ مستقبل المملكةأمير القصيم: المتغيرات التي قدمها ولي العهد انعكست من خلالها روح التجديد والهمة والسرعةنقل أكثر من 39 مليون راكب من وإلى المسجد الحرامتركيب محطات حافلات الرياض تمهيداً للانطلاق التجريبياستشهاد فلسطيني وإصابة آخر أثناء توجههم للصلاة في القدسالجيش اليمني يفشل هجوماً للميليشيا في الحديدة.. ومقتل عدة انقلابيين بالضالعتظاهرات إيرانية في أوروبا وأميركا الشمالية ضد إرهاب الملاليالإيرانيون يرددون: الموت لولاية الفقيه// يتبع //06:40ت م0009