عام / الصحف السعودية
السبت 1440/9/27 هـ الموافق 2019/06/01 م واس
الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك سلمان: نأمل أن تحقق القمة ما نصبو إليه من عزة وتقدم.. التطرف والإرهاب.. أخطر آفات الأمة الإسلامية
الملك مغردًا: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية
خادم الحرمين يلتقي رئيسي مصر والسنغال
ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول الإسلاميـة
المؤتمر أكد التزامه بغايات وأهداف ميثاق المنظمة لما فيه خدمة الإسلام.. قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل
القادة العرب: إدانة السلوك الإيراني في المنطقة والإرهاب الحوثي
القمة الخليجية الطارئة تؤكد على وحدة الصف وترفض انتهاكات الحوثي
نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين.. المملكة وعلاقاتها كتاب مفتوح ونهجها واضح وصريح
فرصة أخيرة لخامنئي لتجنيب بلاده والمنطقة ويلات الحرب.. رسالة عاجلة من مكة: الحرب والسلام بيد إيران
د. السديس: وثيقة مكة المكرمة إرساء لمنهج الوسطية والاعتدال
بندر بن عبدالله: ولي العهد حقّـق خطوات إصلاحية واسعة في جميع المجالات
محمد بن سلمان.. قارئ مستقبل المملكة
أمير القصيم: المتغيرات التي قدمها ولي العهد انعكست من خلالها روح التجديد والهمة والسرعة
نقل أكثر من 39 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام
تركيب محطات حافلات الرياض تمهيداً للانطلاق التجريبي
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر أثناء توجههم للصلاة في القدس
الجيش اليمني يفشل هجوماً للميليشيا في الحديدة.. ومقتل عدة انقلابيين بالضالع
تظاهرات إيرانية في أوروبا وأميركا الشمالية ضد إرهاب الملالي
الإيرانيون يرددون: الموت لولاية الفقيه
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