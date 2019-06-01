الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة .وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة " إن المملكة بقيادتها الحكيمة ودورها الريادي تستشعر التحديات الراهنة والخاصة وضرورة التضامن الواحد للصف والكلمة في مواجهة كل تعد سافر وتدخل على الأمن الدولي والإسلامي والعربي والخليجي " .ونوه سمو نائب أمير منطقة الرياض بالاهتمام الكبير والجهد العظيم والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تبني المبادرات الدولية الساعية للسلام وتعزيز المواقف الثابتة للمملكة التي تعكس تمثيلهم الدولي الراسخ ورسالتهم الإسلامية السامية.وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم علينا الأمن والأمان والعز والاستقرار .// انتهى //06:49ت م0012