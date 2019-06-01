نجران 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة.وأكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، أهمية انعقاد القمم الثلاث في هذا الظرف الدقيق والحرج الذي يمر به العالمان العربي والإسلامي، جراء ما تتعرض له دولهما من محاولات للتفكيك وزعزعة الأمن وتقويض جهود السلام، وهذا ما يجسد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تعزيز الأمن وإرساء قواعد الاستقرار لتهنأ كل الشعوب العربية والإسلامية بالسلام والأمان.وقال سموه إن انعقاد هذه القمم يعكس مكانة المملكة الريادية، التي هي قلب العالمين العربي والإسلامي، وحجم ما تحمله قيادتها من هموم الأمتين العربية والإسلامية منوها إلى ما تنعم به المملكة من أمن ولله الحمد، وما تسخره لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين، ويتجلى في انعقاد ثلاث قمم كبرى، وعند المسجد الحرام، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان، في وقت تستقبل فيه المملكة ملايين المعتمرين، وتقوم على عنايتهم ورعاية شؤونهم.ودعا سموه المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديمه عزًا وذخرًا للأمتين العربية والإسلامية، وأن يشد عضده بولي عهده الأمين.//انتهى//06:52ت م0013