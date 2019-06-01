واشنطن 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واسأعلن مسؤولون أمريكيون أن 971 حالة إصابة بالحصبة سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 م، وهو عدد تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة كل عام منذ 1992 م.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على الحصبة عام 2000 م، لكن المسؤولين في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حذروا اليوم من احتمال أن تفقد البلاد ذلك الوضع.وجاء في بيان للمراكز أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجل في عام 1992 كان 963 حالة.وقال مدير المراكز روبرت ردفيلد في البيان:" إن الحصبة مرض يمكن الوقاية منه والسبيل لوقف هذا التفشي هو ضمان حصول جميع القصر والبالغين على التطعيم".وانتشر المرض بشكل كبير بين أطفال في سن التعليم الأساسي امتنع آباؤهم عن إعطائهم التطعيم الضروري لوقايتهم من المرض.ويرجع مسؤولو الصحة العامة عودة ظهور المرض إلى انتشار معلومات خاطئة حول التطعيم. ويعارض بعض الآباء حصول أبنائهم على التطعيمات اعتقادًا منهم بأن موادًا تسبب التوحد تدخل في تركيبتها، وذلك خلافًا للدراسات العلمية.// انتهى //07:05ت م0015