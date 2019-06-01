طرابلس 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم مشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في القمة الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ولقاءاته الجانبية مع قادة وزعماء المنظمة، موضحة أن السراج بحث الأوضاع التي تخص علاقة بلاده مع تلك البلدان والأوضاع التي تمر بها ليبيا من فوضى أمنية وعسكرية.وركزت على لقاء فايز السراج مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وبينت المساعدات الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر إلى عدد من الأسر في بلدية طرابلس وبلدية غات، مفيدة عن قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بمدينة زواره بدعم شركة المياه والصرف الصحي ببعض المستلزمات ومواد التشغيل.وتطرقت إلى إعراب السفارة الأمريكية في طرابلس عن قلقها العميق إزاء القصف المباشر على مستشفى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ، داعية جميع الأطراف إلى الاعتراف الكامل بحياد المؤسسة والامتناع عن عرقلة عملها كمؤسسة وطنية حيوية، لأن المنشآت النفطية والإنتاج والإيرادات تعود ملكيتها إلى الشعب الليبي ويجب حمايتها.وعرجت صحف ليبيا على وصف وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي الوضع في ليبيا بـ”الصعب للغاية”، داعيًا إلى تعاون دولي أوسع لحل الأزمة.//انتهى //08:12ت م0016