جيزان 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.وأكد سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية النتائج التي توصلت إليها القمم الثلاث التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – في اتخاذ موقف حازم ورادع لتهديدات النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية ودعم المليشيات الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها.ونوه سمو أمير منطقة جازان بمضامين الكلمات الثلاث التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمم "الخليحية والعربية والإسلامية" والتي وضع من خلالها ـ أيده الله ـ المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات السافرة بما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم أجمع , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //08:16ت م0017