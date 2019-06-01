كابل 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسلقي ما لايقل عن 21 مسلحًا تابعًا لحركة طالبان مصرعهم إثر غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم غازاني بجنوب شرق أفغانستان، وفقًا لما أعلنته مصادر أمنية اليوم.وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن قوات الأمن شنت غارة جوية في منطقة كاراباخ بإقليم غازني، مما أسفر عن مقتل المسلحين.ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك حركة طالبان على تلك الغارة الجوية حتى الآن.// انتهى //09:33ت م0019