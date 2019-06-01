نيويورك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في نيويورك، مساء أمس، مدير المكتب التمثيلي في نيويورك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيتر مولرين.وقدم مدير مكتب الأونروا خلال اللقاء شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي لوكالة الأونروا ، الذي يعكس إيمان المملكة واهتمامها بهذه القضية مما جعلها واحدة من أكبر ثلاث دول مانحة للوكالة.واستعرض مدير مكتب الأونروا الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة وتأثيرها على الجهود والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.وأكد معالي السفير المعلمي أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المملكة العربية السعودية، مبينًا أن المملكة تحرص دائمًا على تقديم كل ما من شأنه مساعدة وكالات الأمم المتحدة على خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، إلى جانب ترحيبها الدائم بتقديم الدعم لوكالة الأونروا لما توفره من خدمات للاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاعي التعليم والصحة.حضر اللقاء عضو القسم المعني بمجلس الأمن بالوفد السكرتير أول عبدالله مشخص، ورئيس قسم الإعلام والمراسم بالوفد السكرتير أول محمد القاضي.// انتهى //09:37ت م0020