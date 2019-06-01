جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزيا رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سعيد الجمعة وسفير قرغيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايا ومندوب عن المراسم .// انتهى //10:25ت م0022