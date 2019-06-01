محايل 27 رمضان1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسحددت إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة بارق المصليات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد سليم بن سراح العماري أنه بناء على توجيهات أمير منطقة عسير بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والجوامع نظرا للتقلبات الجوية وتوقعات هطول الأمطار، فقط تم تحديد الجوامع المركزية في المحافظة والمراكز التابعه لها وهي : جامع سارة بآل عيشي، جامع عروة البارقي وسط البلد، جامع الرحمة بالقفيل البديل عن الجامع الكبير ببارق، جامع عمر بن الخطاب بالمنيظر، جامع المدورة بآل العرام، جامع بن باز بالخوش، جامع النصب بالنصب، جامع الكنبي بالكنبي، جامع الميفا بآل جبلي، جامع الشرف بآل جبلي، جامع الفوهة بالفوهة، جامع قرن مخلد بقرن مخلد، جامع صعبان بآل صعبان ومجامرة، جامع العدن بصعبان، جامع الثمالة بالثمالة والحماطة، جامع الثعيب بثعيب، جامع مستور بمستور وحداب السادة، جامع العجمة بربوع العجمة، جامع شهار بآل سالم، جامع القريحاء بالقريحاء، جامع مصعب بن عمير بالقلب بآل موسى بن علي، جامع العيرية بالعيرية، جامع الفرعة بالقرعة.كما تقام في : جامع آل عاصم ، جامع جمعة أثرب ، جامع آل الهميل بجبل أثرب ، جامع المسلمة بجبل أثرب ، جامع آل قرنين بجبل أثرب ، جامع العشة بجبل أثرب ، جامع آل وحيش بجبل أثرب ، جامع رقابة بجبل أثرب ، جامع الجبلين بجبل أثرب ، جامع المربع بالمربع ، جامع المرتمض بالمربع ، جامع العسبلي بالمنظر ، جامع الريان بالمنظر ، جامع بن عثيمين بالمنظر ، جامع ثلوث المنظر القديم ، جامع عمر بن الخطاب بالشعبين ، جامع عمر بن الخطاب بالكيلة جامع أنس بن مالك بنعص ، جامع أبي بكر الصديق بالحبيل بنعص ، جامع هده بجبل بركوك ، جامع حذان بجبل بركوك ، جامع الثبت بجبل بركوك ، جامع الجارة بجبل بركوك .جامع القوافل بالقوافل ، جامع التوحيد بالبيضاء ، جامع المرواء بالمرواء ، جامع المترازات بوادي الخير ، جامع القهبة بوادي الخير ، جامع أبي الدرداء بغصة ، جامع أبو بكر الصديق بآل جحيني ، جامع آل وافي بآل العلا ، جامع الحقبة بآل العلا ، جامع عثمان بن عفان بآل امشنيف ، جامع وادي العرضي بآل يماني ، جامع ابن باز بآل حلوة ، جامع جمعة ربيعة بالمركز ، جامع مركز سيالة، جامع السليم بجبران السليم ، جامع القشيشي ، جامع سران ، جامع سهول ، جامع قحفن ، جامع الصفا ، جامع هيام ، جامع المتعة ، جامع نصبة ، جامع الهيجة ، جامع الشيخ عبدالله العباد بقفيلة ، جامع المروة ، جامع اخفه ، جامع أبو بكر الصديق ، جامع غليقة..// انتهى //10:30ت م0023