القاهرة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسواصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بالقمة العربية والخليجية التي عقدت بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله".وتابعت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لدول منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة أمس، لتعزيز الجهود وبناء مواقف إسلامية وعربية موحدة وقوية تجاه القضايا المصيرية ومواجهة التحديات وتعزيز استدامة الأمن والسلم الدوليين.وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تدخر جهدًا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وواكبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية.وتحدثت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 جنود أمريكيين في انفجار سيارة مفخخة اقتحمت قافلة للجيش الأمريكي في العاصمة الأفغانية كابول.ونوهت صحف مصر، بخروج الجزائريين في مظاهرات الجمعة الـ 15 منذ بدء الحراك الشعبي للتأكيد على مطالبهم ورفض رموز النظام السابق.ونشرت تأكيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، أن القدرة العسكرية هي إحدى مكونات قوى الدولة الشاملة والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد جميع التهديدات والعدائيات والتحديات الداخلية والخارجية.// انتهى //10:33ت م0025