إسلام آباد 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسبحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأفغاني أشرف غني عملية السلام الأفغانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال لقائهما الليلة الماضية في مكة المكرمة على هامش القمة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن عمران خان أكد للرئيس غني رغبة باكستان في العمل مع الحكومة الأفغانية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.وأشار عمران خان إلى أن تعزيز الأمن والسلام في المنطقة لا يمكن دون تعزيز الأمن والسلام في أفغانستان.كما وجه عمران خان الدعوة للرئيس الأفغاني لزيارة باكستان موضحاً أن الزيارة ستعزز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.// انتهى //11:00ت م0029