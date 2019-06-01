جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.وكان في وداعه دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //11:02ت م0030