المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسوصل فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى//11:05ت م0031