إسلام آباد 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أصداء القمة الإسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة وما لها من أثر إيجابي على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة في هذا التوقيت الحساس.وأخبرت عن استنكار القمة الإسلامية في مكة محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً.واهتمت باتفاق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان ومصر.وتطرقت إلى عزم باكستان والصين على مواصلة التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات المشتركة، وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وحذرت الصحف من استمرار موجة الغلاء المعيشي في باكستان على مدى العامين القادمين.وعرجت إلى أنباء رفع الحكومة الباكستانية أسعار المحروقات والمشتقات النفطية قبيل أيام من طرح ميزانية السنة المالية الجديدة.وأخبرت عن بدء بطولة كأس العالم للعبة الكريكيت بمشاركة المنتخب الباكستاني في بريطانيا.في الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان تطورات تشكيل الحكومة الجديدة في الهند بعد أداء ناريندرا مودي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء لولاية ثانية.وفي أفغانستان أخبرت عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وعدد آخر من الضحايا إثر استهداف سيارة ملغومة قافلة أمريكية في العاصمة كابل.// انتهى //11:06ت م0032