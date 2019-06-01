بيروت 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسنقلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظ الله -، خلال انطلاق أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي مساء أمس في مكة المكرّمة تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، أنّ "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم"، مشدّداً - أيّده الله - على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".واهتمت الصحف بتجمّع جملة من المعطيات السياسية في الداخل اللبناني، التي قد تكون لها مضاعفاتها على تطوّرات الوضع الداخلي، حيث بدا واضحاً أنّ الاشتباك السياسي بين بعض التيارات السياسية ستكون له انعكاسات على المواطن أولا وأخيرا.فلسطينياً ركزت صحف لبنان على مقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوّات الإحتلال الإسرائيلي، الأول في القدس والثاني في الضفة الغربية، بالتزامن مع إحياء ليلة القدر في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، حيث أدى نحو 260 ألف فلسطيني الصلاة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وسط انتشار أمني كثيف للشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس القديمة.وأخبرت الصحف عن اعتقال العشرات من المتظاهرين الجزائريين في الجمعة الخامسة عشرة للحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية.// انتهى //11:29ت م0038