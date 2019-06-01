الطائف 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وأبان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف المكلف عبدالرحمن بن محمد الحارثي ، أنه تم تحدد 7 مصليات هي : مصلى العيد بالخالدية ، ومصلى العيد بالقيم ، ومصلى العيد بالردف ومصلى العيد بالحوية ومصلى العيد بوادي ليه ، ومصلى العيد بالشدادين بقياء ، ومصلى العيد العضاوين بقياء .وأفاد أن 275 جامعاً حددت تقام بها صلاة العيد بالمحافظة والمراكز التابعة لها ،مشيراً إلى أن الصلاة ستقام في تمام الساعة السادسة صباحا .// انتهى //13:07ت م0046