عام / 7 مصليات و275 جامعاً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
السبت 1440/9/27 هـ الموافق 2019/06/01 م واس
الطائف 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس
حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وأبان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف المكلف عبدالرحمن بن محمد الحارثي ، أنه تم تحدد 7 مصليات هي : مصلى العيد بالخالدية ، ومصلى العيد بالقيم ، ومصلى العيد بالردف ومصلى العيد بالحوية ومصلى العيد بوادي ليه ، ومصلى العيد بالشدادين بقياء ، ومصلى العيد العضاوين بقياء .
وأفاد أن 275 جامعاً حددت تقام بها صلاة العيد بالمحافظة والمراكز التابعة لها ،مشيراً إلى أن الصلاة ستقام في تمام الساعة السادسة صباحا .
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13:07ت م
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