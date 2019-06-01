جيزان 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية و جريان السيول، على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش والداير بني مالك والعارضة و بيش و صامطة و صبيا و ضمد و فيفا و هروب، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه - لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.// انتهى //13:11ت م0047