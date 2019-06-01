رام الله 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والد الشهيد يوسف وجيه سحويل من قرية عبوين شمال غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية في رام الله بأن الاحتلال اعتقل وجيه سحويل بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، فيما اندلعت مواجهات عنيفة اندلعت في القرية، عقب الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //13:32ت م0049