المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسزار فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صل الله عليه وسلم-, وصاحبيّه - رضوان الله عليهما - .وكان في استقباله فخامته عند المسجد النبوي, عدد من مسؤولي قوة أمن المسجد النبوي, ومن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ومندوب من مكتب المراسم الملكية بالمنطقة .// انتهى//13:34ت م0051