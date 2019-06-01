جيزان 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واساختتم في منطقة جازان أمس ، مشروع "رمضان أمان" الذي تنظمه مؤسسة شباب خير أمه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور, وتضمن توزيع 15 ألف وجبة إفطار على الصائمين في 11 محافظة بالمنطقة .وبين مدير المشروع بجازان إبراهيم بن محمد جبران ، أنه جرى خلال المشروع الذي استمر لمدة 24 يوما توزيع وجبات إفطار على السائقين في الشوارع والتقاطعات المرورية قبل أذان المغرب بمشاركة أكثر من 33 فريقا تطوعيا و36 جهة حكومية وخيرية وأهلية ، و تنظيم حملة توعوية تحت شعار "معاً رمضان بلا حوادث"، بهدف الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة الناتجة عن محاولة بعض سـائقي المركبات اللحاق بموعد الإفطار والالتزام بقواعد السير.// انتهى //13:49ت م0053