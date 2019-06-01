بقيق 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسقامت بلدية محافظة بقيق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بسحب السيارات التالفة والمهجورة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع والمواقف، لما تسبب من تشويه للمنظر الحضري، ضمن معالجة التشوه البصري خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ .وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن عملية السحب والحجز تتم بعد إنذار أصحاب هذه السيارات والمعدات بمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بوضع ملصق خاص بالبلدية يحدد فيه وقت إزالتها من قبل صاحبها على السيارة والتالفة والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام وبعد انتهاء المدة الزمنية يتم رفعها ووضعها بحجز البلدية.وبين أن البلدية سحبت خلال الشهر الحالي 21 سيارة في الشوارع العامة ومنطقة الصناعية بعد أن تركها أصحابها فترة طويلة، مخالفين بذلك قوانين المرور حيث يتم سحب السيارات التالفة بعد التأكد من عدم وجود أي ملاحظات عليها لتقوم البلدية بإزالتها.// انتهى //13:52ت م0054