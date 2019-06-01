بيروت 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.03% أي ما يعادل 0.5 نقطة ليقفل عند مستوى 866.35 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 الفا و513 سهماً بقيمة 264 ألفا و150 دولار اميركيا نفذت من خلال 10 صفقات.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل الى 8 ملايين و514 الف دولار أميركي مقارنة مع 8 ملايين و518 الف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //14:53ت م0064