الدمام 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واسنفذت بلدية غرب الدمام 610 جولات تفتيشية، على محلات صوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، والمخابز والمعجنات والحلويات، نتج عنها إغلاق ١٤ منشأة، و١٢٠٢ مخالفة، وإتلاف ١٥ طنا من المواد الغذائية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين باشتراطات البلدية.وأفاد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن إدارات البلدية قامت بإتمام المهام اللازمة استعدادا لعيد الفطر ومن ضمنها تكثيف مهام إدارتي صحة البيئة والأسواق الميدانية، وأعمال الصيانة في الحدائق والساحات وجميع الشوارع والمتنزهات العامة التي بلغ عددها 79 حديقة وساحة موزعة على أحياء غرب الدمام، بالإضافة إلى عمل برنامج متابعة وإشراف طوال فترة الإجازة لاستقبال الزوار.// انتهى//14:55ت م0065