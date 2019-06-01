عام / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمم الثلاث
السبت 1440/9/27 هـ الموافق 2019/06/01 م واس
جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتظنتها مكة المكرمة.
وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية : " يسرني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح القمم الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) التي دعوتم لها -أيدكم الله- واحتضنتها مكة المكرمة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وما صدر عنها من قرارات حكيمة ستصُب -بإذن الله- في مصلحة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بجهودكم -حفظكم الله- وحرصكم الدائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزها وسُؤددها".
// انتهى //
15:03ت م
0067