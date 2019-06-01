الجبيل 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأكملت بلدية محافظة الجبيل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر برنامج عمل مكثف لجميع الأقسام الخدمية من خلال تهيئة المرافق العامة وتشديد الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وكذلك الصيانة والإنارة من أجل خدمة الأهالي والمقيمين وزوار المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية أعدت خطة عمل تتضمن برنامجاً متكاملاً لعمل الترتيبات اللازمة اشتمل على خمسة محاور رئيسيه: صحة البيئة، النظافة العامة، الحدائق والتجميل وقسم مراقبة الكورنيش وصيانة الكهرباء، مشيرا الى تكليف عدد من المراقبين الصحيين للقيام بجولات صباحيه ومسائية للتأكد من توفر الشروط الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مثل المخابز والبقالات والمطابخ والمطاعم من أجل تأمين غذاء سليم للجميع بالإضافة إلى تجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق والمواقع والساحات العامة الخاصة بالمناسبات والفعاليات خلال هذه الفترة وهي مسرح البلدية الذي يتسع لـ (450) شخصا وساحة الاحتفالات والمناسبات بجوار مبنى البلدية بمساحة 25000م2 والحدائق والمنتزهات العامة.وبين بأنه تم تهيئه مسلخ البلدية لاستقبال ذبائح المواطنين بالعيد، وذلك بزيادة عدد العمالة وتوفير الاشتراطات الصحية والخدمية بالمكان، مؤكدا بأنه يتم متابعة ذلك و استمرار أعمال المكافحة والتطهير ضمن البرنامج الخاص، بالإضافة تجهيز فريق عمل من إدارة الكهرباء لتجهيز وصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة والإنارة التجميلية في مداخل المحافظة والشوارع والتقاطعات وفيما يخص خطة أعمال النظافة فقد تم توجيه مقاول النظافة بالمحافظة بمضاعفة الجهود خلال فترة العيد . . كما أنهت البلدية تركيب مجسمات ضوئية ديكورية جديدة بشوارع المحافظة وعمل صيانة للأشكال الجمالية على الأعمدة بجميع أنواعها وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل المحافظة و تم صيانة الإنارة التجميلية و تم تكثيف أعمال المتابعة والرقابة المسائية نظرا لكثرة زوار الكورنيش والحدائق خلال هذه الفترة .// انتهى //15:09ت م0068