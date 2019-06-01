المحافظات / اليمن 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 26 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة حضرموت الوادي تم توزيع 550 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية تريم.كما تم في محافظة الضالع توزيع 1530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريتي الضالع وقعطبة.وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت تم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.//انتهى//15:14ت م0070