جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية.جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة.وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.// انتهى //15:19ت م0072