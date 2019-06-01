المحافظات / اليمن 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 26 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة لحج تم توزيع 1,428 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية تبن.وتم توزيع 1230 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن بمحافظة المهرة.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.//انتهى//15:19ت م0073