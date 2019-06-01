جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية العربية، والإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واحتظنتها مكة المكرمة .وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية : " يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية العربية، والإسلامية والتي دعا لعقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله وأدام عزه - وعُقدت على أطهر البقاع مكة المكرمة، وما صدر عنها من قرارت سيكون لها -بإذن الله- أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والاسلامية، وإن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدههم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //15:29ت م0076