بلخ 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 26 توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.وجرى توزيع 3,000 سلة غذائية للمحتاجين والنازحين في ولاية بلخ الأفغانية من إجمالي المخصص لجمهورية أفغانستان الإسلامية والبالغ 20,000 ألف سلة غذائية.وقال والي ولاية بلخ إسحاق رهكذر:" إن الإدارات المتعلقة قامت بدراسة الأسر النازحة وتبين أن إجمالي عدد النازحين إلى هذه الولاية من مديريات بلخ و الولايات المجاورة لها يصل إلى 2,000 أسرة، وأرسلت هذه الإحصائية إلى مركز الملك سلمان للإغاثة الذي تجاوب معنا مشكورا " ، مشيراً إلى أن السلال الغذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والزيت و الأرز و السكر و الفول و الشاي الأخضر والتمر.//انتهى//15:33ت م0078