البرك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واساستكملت الجمعية الخيرية بمحافظة البرك توزيع السلات الغذائية الرمضانية على المستفيدين من خدمات الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الحسين الهلالي أنه تم توزيع 1660 سلة رمضانية تحتوي على أكثر من صنف من المواد الغذائية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في محافظة البرك والمراكز والقرى التابعة للمحافظة, مشيرًا إلى أن توزيع السلات تم وفق خطة زمنية محددة لتصل للمستفيدين كافة في وقت قياسي وذلك بهدف توفير متطلبات الأسرة الضرورية التي تخفف من الأعباء المالية عليهم في هذا الشهر الفضيل.// انتهى //‏‫16:56ت م0107