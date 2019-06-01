جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، جدة اليوم, عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //16:56ت م0108