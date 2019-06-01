مكة المكرمة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأكد مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام بدر بن عبدالله الفريح، نجاح الخطط التي أعدتها الإدارات العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والخدمات المقدمة في ليلة (27)، والتي أسهمت في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- بإشراف وتوجيه ومتابعة، ودعم من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وأوضح الفريح أنه ساهم قرابة (1000) موظف في نجاح الخطة، وأن من استفاد من هذه الخدمات أكثر من (20) ألف مستفيد، وقد تنوعت الخدمات من توجيهية وإرشادية وخدمات التطويف وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإدارة المصاحف والكتب والأئمة والمشاركة الفعالة من جميع الإدارات والأقسام والورديات والموظفين في ليلة (27) من هذا الشهر الفضيل.وبيّن الفريح أن البرامج المقدمة من مختلف الإدارات تنوعت من دروس علمية إلى البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام والدروس والمحاضرات التي تنفذ بواسطة عدد من أصحاب السماحة والفضيلة العلماء، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية بمختلف اللغات والنشر الإلكتروني والبرامج والأنشطة المخصصة وبث الدروس عبر الإنترنت، وإدارة الأئمة والمؤذنين من خلال مشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام في عدد من الأنشطة منها : اللقاءات التوجيهية والزيارات وإهداء وفود الرحمن.وأفاد مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أن إدارة المصاحف والكتب قامت بإهداء مصحف لكل مستفيد خلال الدورات القرآنية المكثفة وبرامج تصحيح التلاوة ومقرأة الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أن العمل مستمر للعناية بالمصاحف وملء الأرفف كما تقوم إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتسهيل حركة المعتمرين من مشايات صحن الكعبة وبرنامج الإهداءات، ومسابقة العقيدة والأذكار وتحديد المصليات وتهيئتها وتنظيمها واستقبال المسلمين الجدد، ومسابقة العقيدة والأذكار والاهتمام بالجانب التوعوي من خلال مركز صفة العمرة، أو مركز الرسالة المحمدية الذي أقامته الهيئة.وأبان الفريح أن إدارة اللغات والترجمة تقدم من خلال خدمة الإرشاد المكاني على مدار الساعة برنامج رمضان والصيام من منبر المسجد الحرام, أما إدارة التطويف فتقدم البرنامج التوعوي والتثقيفي للمطوفين وتطويف ضيوف المملكة وغيرها من الأنشطة المتجددة والمتنوعة والغنية بالمحتوى المناسب، الذي يستهدف الفئة العزيزة والغالية وهم قاصدو الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار.// انتهى //16:56ت م0109