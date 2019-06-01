جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان, جدة اليوم, عقب مشاركته في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان رئيس بعثة الشرف عيد بن محمد الثقفي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //16:56ت م0110