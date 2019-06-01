جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة جدة اليوم، عقب مشاركته في أعمال القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //16:56ت م0111