المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية أمس، حفل اليتيم السادس الذي تنظمه الجمعية سنوياً لدعم مشروعاتها لرعاية أيتام المدينة المنورة، التي بلغت أكثر من (67 مليون ريال).وشاهد سموه عرضا مرئيا عن جائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوق الدراسي، التي تشمل 5 فروع تبلغ قيمة الجوائز فيها 75 ألف ريال، وتأتي الجائزة ضمن عناية تكافل بتحفيز وتشجيع أبنائها على التفوق الدراسي، وتبذل في سبيل ذلك برامج عديدة كدروس التقوية والدورات التدريبية التي تعنى ببناء مهارات المذاكرة والاستعداد لاختبارات مركز قياس وغيره.ووجه سمو رئيس مجلس الإدارة بإطلاق اسم الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- على الجائزة التي تحوي على خمسة فروع مختلفة وهي (الخريجون من المرحلة الثانوية، وطلاب الصف الثاني ثانوي، وطلاب الصف الأول ثانوي، وطلاب المرحلة المتوسطة، وطلاب المرحلة الابتدائية) من البنين والبنات.كما شاهد سمو عرض ومسيرة من أبناء تكافل المتفوقين والذين حققوا نتائج دراسية مميزة، وكرم سموه عقب العرض الفائزين بجائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوق الدراسي في كافة فروعها، وهم عبدالله عويض الرشيدي, محمود سمير السواح, طارق غازي الحازمي, خالد منيف حمزة, محمد خالد حماد, راكان علي دخيل الصاعدي, أنس سالم سليم المحمدي, مؤيد محمد فرج الرحيلي, محمد عبدالحفيظ الخليفة, أحمد محمد عبدالرحمن الحربي, عبدالعزيز سليمان الصاعدي، حسن علي المولد, عبدالرحمن صلاح العروي, احمد عويض حبيب السحيمي, مهند سعيد أحمد, رامي محمد شمس الحق, عبدالكريم علي, أحمد محمد ولاء, سامي عبدالله محيل الصاعدي, زياد كمال زين, علي محمد صالح, حذيفة نور الحق، والتقط الجميع الصورة التذكارية مع سموه في نهاية المناسبة.من جهته نقل أمين عام جمعية تكافل الدكتور عبد المحسن الحربي، شكر وتقدير منسوبي تكافل وأبناءها وبناتها لسمو أمير المنطقة على رعايته الكريمة لحفل اليتيم السنوي ودعمه الدائم للجمعية.وقال الدكتور الحربي بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الإدارة، تقوم تكافل على رعاية أكثر من ثلاثة عشر ألف يتيم وأربعة آلاف من أمهاتهم يُقدم لهم خدمات متعددة تصل إلى 33 خدمة متنوعة في الجوانب المعيشية والسكنية والتعليمية والصحية والتربوية والتأهيلية.يذكر أن وقف نخيل اليتامى سجل رقماً قياسياً في عدد النخيل المتبرع به إلى أكثر من (91 ألف نخلة) لرعاية الأيتام، بقيمة 600 ريال لسهم النخلة الواحدة.// انتهى //16:57ت م0112