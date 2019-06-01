أبها 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسيستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المهنئين بعيد الفطر المبارك من أصحاب المعالي والقضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومدراء الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي وذلك بعد صلاة العيد مباشرة بالصالة الملكية بالخالدية.كما يستقبل سموه المهنئين من المحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة والمواطنين بعد صلاة الظهر مباشرة وتناول طعام الغداء على مائدة سموه بالصالة الرئيسية بالخالدية.// انتهى //16:58ت م0115