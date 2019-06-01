أملج 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأطلق مكتب البريد السعودي بمحافظه أملج أمس، مبادرة إيصال الطرود للعملاء في المنازل خلال إجازة عيد الفطر المبارك .وأوضح مدير المكتب أحمد البراهيمي, أن المبادرة تهدف لإيصال الطرود والبريد الممتاز لمنازل العملاء قبل حول عيد الفطر المبارك، خاصة وأن بعض الطرود تحتوي على مستلزمات العيد، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر حتى ليلة العيد .// انتهى //16:58ت م0117