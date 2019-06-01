وادي الدواسر 27 رمضان 1440هـ الموافق 1 يونيو 2019م واسدشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر خلف بن محمد بن قويد ، اليوم منصة مبادرة " الساعي " التي أطلقها مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمحافظة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى المساهمة في تحقيق هدف من أهدافها السامية بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن وتقديم الدعم والعون للأسر المحتاجة وخاصة المتعففة .وتقوم المبادرة على مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجمعية وأفراد المجتمع وحثهم على السعي في تلمس حاجات المعسرين وإرسالها عبر منصة المبادرة إلى إدارة الجمعية لتقوم الجمعية بعرضها على فاعلي الخير ودلالتهم على المعسرين لتأمين احتياجاتهم ، وذلك ضمن النطاق الرسمي لخدمات الجمعية .// انتهى //17:01ت م0118