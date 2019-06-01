الطائف 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهما - بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة.وعدّ معالي مدير جامعة الطائف، في تصريح صحافي، أن النجاح الذي تحقق في انعقاد القمم الثلاث، وما أسفرت عنه مواقف حازمة ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة، ودعمها السافر الميليشيات الحوثية في اليمن، يؤكد مكانة بلادنا وريادتها خليجياً وعربياً وإسلامياً، والتضامن الواسع معها ضد كل عدوان آثم يستخدمها.وقال الدكتور زمان: "إن التضامن الخليجي والعربي والإسلامي الرسمي مع المملكة يعزز ويدعم موقفها في الدفاع المشروع عن أمنها واستقرارها وكذلك أمن واستقرار المنطقة، وجهودها المبذولة للتصدي للمشروعات والأجندات الإيرانية التوسعية والتخريبية، ومساعي النظام الإيراني لاختراق منظومة الأمن العربي، وفرض هيمنتها إقليمياً عبر قواتها وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية، ووكلائها من الميليشيات المسلحة".وأكد معالي مدير جامعة الطائف أن المملكة حكومة وشعباً ستبقى موحدة كالبنيان المرصوص ضد كل معتد أثيم يريد بها شراً، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار، وأن يرد كيد كل من أراد بها سوءاً عليه.// انتهى //17:46ت م0134