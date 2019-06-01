الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة الثلاثة " الخليجية والعربية والإسلامية " التي عُقدت في مكة المكرمة.وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن نجاح القمم الثلاث يبرهن بما لايدع مجالاً للشك على المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها المملكة و الحنكة السياسية التي يتسم بها خادم الحرمين الشريفين، مبينًا أن هذا النجاح من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وترسيخ الرخاء لكل الشعوب العربية والإسلامية.ودعا الدكتور الربيعة الله تعالى أن يوحد الصفوف ويعلي شأن الأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.//انتهى//17:47ت م0135