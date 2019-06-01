الباحة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأسهمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة الباحة في إطلاق سراح 12 نزيلا بالسجن العام بالمنطقة, بعدما دفعت المديونيات المترتبة عليهم والتي بلغت 428،461 ريالا, فيما وزعت اللجنة 181 سلة غذائية في رمضان بمبلغ وقدرة 139،400 ريالا .ونوه رئيس اللجنة بمنطقة الباحة خالد بن محمد آل نسيله أن السداد جاء عن طريق دعم للمبادرات الكريمة وتعزيز دور التكافل والترابط بين أفراد المجتمع, داعياً رجال الأعمال وأهالي المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف ورسالة تراحم الباحة.//انتهى//17:50ت م0137